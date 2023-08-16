Максимальные ставки по депозитам достигнут 11%

Внеочередное повышение ключевой ставки Центральным банком РФ стимулирует игроков рынка сбережений вновь увеличить доходность по вкладам для своих клиентов. Наиболее привлекательными будут условия на короткие сроки: в ближайшее время ставки по ним достигнут 11% годовых и более. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Банк России на внеочередном заседании резко увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 пп. Решение регулятора является логичной реакцией на текущую ситуацию в экономике и позволит снизить влияние проинфляционных факторов.

В ближайшее время основные игроки на рынке сберегательных продуктов примут однозначное решение – банки повысят ставки, причем весьма значительно. Корректировка доходности составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по «коротким» продуктам – по вкладам на сроках до полугода они достигнут 11% годовых. Также возможно увеличение доходности по долгосрочным депозитам, что будет для клиентов хорошей возможностью зафиксировать высокую ставку на длительный срок.

ВТБ одним из первых изменит ставки по своим сберегательным продуктам. Мы планируем предложить нашим клиентам до 11% годовых при размещении средств на срок три месяца или три года и выборе опции выплаты процентов в конце срока или ежемесячной капитализации. Банк также пересмотрит ставку для новых клиентов по накопительным счетам – они смогут рассчитывать на 12% годовых в течение первых трех месяцев по накопительному счету «Сейф». Кроме того, для клиентов, которые переведут свою пенсию в ВТБ, мы дополнительно увеличим максимальную доходность по вкладам до 12% при размещении средств на первые шесть месяцев.

ВТБ - один из лидеров российского рынка сбережений. С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в банке вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд руб.