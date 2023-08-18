«Давайте переформатироваться!» Виктор Кондрашов – о том, как инвестировать в туризм на Байкале

«У нас есть проект в Байкальске. После начала СВО, в августе 2022-го, инвестор поставил его на паузу… Но я приехал на Ярмарку инвестиционных проектов и понял: не зря. Давайте переформатироваться! Я готов пойти по пути коллективных инвестиций, разбить проект на части, чтобы запустить его», – заявил известный в Иркутске предприниматель, основатель проектов Дока, Ice People, Порт Ольхон, «Медная гора» Виктор Кондрашов. В Центре «Мой бизнес» он рассказал инвесторам о способах и перспективах инвестиций в туризм на Байкале.
«Динамика загрузки – ошеломляющая»
В 2022 году остров Ольхон посетили 185 тыс. человек, общий турпоток в Иркутскую область составил 1,58 млн человек. Порт Ольхон – это действующий проект, в котором планируется увеличение номерного фонда.
– История проекта PORT OLKHON связана с бывшим рыбзаводом, который мы взяли в 2017 году. Долго переделывали, боролись с судебными и прокурорскими органами, были споры. Сейчас всё закончилось, есть утвержденный генплан, полтора года мы работаем спокойно.
Когда официально начали работать со всеми агрегаторами, динамика загрузки отеля стала просто ошеломляющей, – говорит Виктор Кондрашов. – Я сегодня попытался поехать отдохнуть в собственный отель – не получается, всё занято. Последние полгода, когда я приезжаю, как владелец отеля, меня часто переселяют из номера в номер, больше одной ночи не удается пожить, потому что нет свободных номеров. Спрос примерно в 2-3 раза выше, чем мы можем предложить. И я вас уверяю, несмотря ни на что, такая динамика будет продолжаться. Подобная ситуация складывается не только на Ольхоне. В топовых местах Бурятии на Байкале – Максимихе, Гремячинске, Горячинске – тоже нет свободных мест.
«Зимой можно не закрываться»
На Байкале часто сетуют, что сезон короткий и длится всего пару месяцев.
– Но если сделать хорошую инфраструктуру, спрос будет практически круглый год, – уверен Виктор Кондрашов. – Мы первый год проработали, не останавливая отель на зиму. И каждый месяц был прибыльный. Это удивительно, на Ольхоне ведь все на зиму закрываются. Мы отработали и поняли, что спрос есть. Сейчас уже на 80% продан февраль-март 2024 года, бронируется лето следующего года.
«Планируем увеличить номерной фонд в 2 раза»
Говоря об отеле с точки зрения инвестиций, Виктор Кондрашов привел цифры, которые готовились для инвесторов в августе прошлого года.
– В PORT OLKHON 45 номеров, мы достроили еще 10 модульных домов. Сейчас в общей сложности – 55 номеров, плюс банный комплекс, два ресторана и кафе. Мы можем накормить одновременно 250 человек.
Доход, который мы планировали получить в 2023 году, составляет 223 млн рублей. Немного отстаём от плана, примерно на 15%: был провальный май и июнь. Но надо учитывать, что и наш план на 2023 год был существенно выше 2022-го.
Общую стоимость вхождения в проект мы оцениваем в 560 млн рублей, окупаемость была порядка 6,5 лет. Но сейчас и стоимость недвижимости, и стоимость строительства выросла, а если учитывать нынешнюю динамику загрузки отеля и то, что вся инфраструктура, все коммуникации уже сделаны, то это позволяет нам увеличить номерной фонд до 120, а окупаемость проекта снизить до 4 лет. Таких сроков окупаемости в России почти нет.
Что касается необходимости разделить для инвесторов проект по частям, то такая готовность есть, говорит Виктор Кондрашов.
– Мы уже разбили на отдельные земельные участки, их восемь. Основная проблема – электроэнергия. Но у нас она пока есть, мы переходим на пеллеты для отопления, освобождается 400 кВт, поэтому нам хватает для будущих проектов.
«Зашли в проект Лукоморье»
Общение с инвесторами, по словам Виктора Кондрашова, идёт постоянно, встречи проходят практически каждую неделю.
– С одной стороны, мы ведём постоянный поиск инвесторов в те проекты, которые есть у нас. С другой, и к нам постоянно обращаются и предлагают поучаствовать в сторонних проектах в сфере туризма. Так, например, мы зашли в управление проектом Лукоморье на 49 км Байкальского тракта. Теперь проект называется Зазеркалье, сейчас там идёт активное строительство. Будет ещё одна точка с водной поверхностью, с акваторией, со стартом дальше по Байкалу.
«Открываем собственное производство»
Кроме того, Виктор Кондрашов серьезно относится к созданию материальной базы и собственного производства.
– Мы подсчитали, что каждый год будем строить примерно по 50 номеров. То есть у нас постоянная стройка, требуется много столярных изделий для оснащения отелей. Это проблема. Сейчас нашли место для размещения производства. Будем делать полностью свою мебель, это важно. Еще одна острая проблема – люди: кадры для обслуживания отелей, кадры для строительства. Мы в постоянном поиске.
Отвечая на вопрос из зала, какова минимальная сумма инвестиций, Виктор Кондрашов назвал сумму в 3,5 млн рублей.
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– Это равно стоимости строительства одного барнхауса – модуль с отделкой, с коммуникациями, полностью укомплектованный мебелью, площадью 35 квадратов, то есть примерно 100 тысяч за квадрат. Именно такие мы сейчас закупили, 20 штук, планируем поставить в Зазеркалье.