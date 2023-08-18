«Давайте переформатироваться!» Виктор Кондрашов – о том, как инвестировать в туризм на Байкале

«У нас есть проект в Байкальске. После начала СВО, в августе 2022-го, инвестор поставил его на паузу… Но я приехал на Ярмарку инвестиционных проектов и понял: не зря. Давайте переформатироваться! Я готов пойти по пути коллективных инвестиций, разбить проект на части, чтобы запустить его», – заявил известный в Иркутске предприниматель, основатель проектов Дока, Ice People, Порт Ольхон, «Медная гора» Виктор Кондрашов. В Центре «Мой бизнес» он рассказал инвесторам о способах и перспективах инвестиций в туризм на Байкале.

Виктор Кондрашов.

Фото: Андрей Фёдоров

«Динамика загрузки – ошеломляющая»

В 2022 году остров Ольхон посетили 185 тыс. человек, общий турпоток в Иркутскую область составил 1,58 млн человек. Порт Ольхон – это действующий проект, в котором планируется увеличение номерного фонда.

– История проекта PORT OLKHON связана с бывшим рыбзаводом, который мы взяли в 2017 году. Долго переделывали, боролись с судебными и прокурорскими органами, были споры. Сейчас всё закончилось, есть утвержденный генплан, полтора года мы работаем спокойно.

Из презентации проекта PORT OLKHON

Когда официально начали работать со всеми агрегаторами, динамика загрузки отеля стала просто ошеломляющей, – говорит Виктор Кондрашов. – Я сегодня попытался поехать отдохнуть в собственный отель – не получается, всё занято. Последние полгода, когда я приезжаю, как владелец отеля, меня часто переселяют из номера в номер, больше одной ночи не удается пожить, потому что нет свободных номеров. Спрос примерно в 2-3 раза выше, чем мы можем предложить. И я вас уверяю, несмотря ни на что, такая динамика будет продолжаться. Подобная ситуация складывается не только на Ольхоне. В топовых местах Бурятии на Байкале – Максимихе, Гремячинске, Горячинске – тоже нет свободных мест.

«Зимой можно не закрываться»

На Байкале часто сетуют, что сезон короткий и длится всего пару месяцев.

– Но если сделать хорошую инфраструктуру, спрос будет практически круглый год, – уверен Виктор Кондрашов. – Мы первый год проработали, не останавливая отель на зиму. И каждый месяц был прибыльный. Это удивительно, на Ольхоне ведь все на зиму закрываются. Мы отработали и поняли, что спрос есть. Сейчас уже на 80% продан февраль-март 2024 года, бронируется лето следующего года.

Из презентации проекта PORT OLKHON

«Планируем увеличить номерной фонд в 2 раза»

Говоря об отеле с точки зрения инвестиций, Виктор Кондрашов привел цифры, которые готовились для инвесторов в августе прошлого года.

– В PORT OLKHON 45 номеров, мы достроили еще 10 модульных домов. Сейчас в общей сложности – 55 номеров, плюс банный комплекс, два ресторана и кафе. Мы можем накормить одновременно 250 человек.

Доход, который мы планировали получить в 2023 году, составляет 223 млн рублей. Немного отстаём от плана, примерно на 15%: был провальный май и июнь. Но надо учитывать, что и наш план на 2023 год был существенно выше 2022-го.

Общую стоимость вхождения в проект мы оцениваем в 560 млн рублей, окупаемость была порядка 6,5 лет. Но сейчас и стоимость недвижимости, и стоимость строительства выросла, а если учитывать нынешнюю динамику загрузки отеля и то, что вся инфраструктура, все коммуникации уже сделаны, то это позволяет нам увеличить номерной фонд до 120, а окупаемость проекта снизить до 4 лет. Таких сроков окупаемости в России почти нет.

Что касается необходимости разделить для инвесторов проект по частям, то такая готовность есть, говорит Виктор Кондрашов.

– Мы уже разбили на отдельные земельные участки, их восемь. Основная проблема – электроэнергия. Но у нас она пока есть, мы переходим на пеллеты для отопления, освобождается 400 кВт, поэтому нам хватает для будущих проектов.

Проект PORT OLKHON

«Зашли в проект Лукоморье»

Общение с инвесторами, по словам Виктора Кондрашова, идёт постоянно, встречи проходят практически каждую неделю.

– С одной стороны, мы ведём постоянный поиск инвесторов в те проекты, которые есть у нас. С другой, и к нам постоянно обращаются и предлагают поучаствовать в сторонних проектах в сфере туризма. Так, например, мы зашли в управление проектом Лукоморье на 49 км Байкальского тракта. Теперь проект называется Зазеркалье, сейчас там идёт активное строительство. Будет ещё одна точка с водной поверхностью, с акваторией, со стартом дальше по Байкалу.

Виктор Кондрашов.

Фото: Андрей Фёдоров

«Открываем собственное производство»

Кроме того, Виктор Кондрашов серьезно относится к созданию материальной базы и собственного производства.

– Мы подсчитали, что каждый год будем строить примерно по 50 номеров. То есть у нас постоянная стройка, требуется много столярных изделий для оснащения отелей. Это проблема. Сейчас нашли место для размещения производства. Будем делать полностью свою мебель, это важно. Еще одна острая проблема – люди: кадры для обслуживания отелей, кадры для строительства. Мы в постоянном поиске.

Отвечая на вопрос из зала, какова минимальная сумма инвестиций, Виктор Кондрашов назвал сумму в 3,5 млн рублей.

– Это равно стоимости строительства одного барнхауса – модуль с отделкой, с коммуникациями, полностью укомплектованный мебелью, площадью 35 квадратов, то есть примерно 100 тысяч за квадрат. Именно такие мы сейчас закупили, 20 штук, планируем поставить в Зазеркалье.