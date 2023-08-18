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Биткоин обновил месячный минимум

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Причина – давление финансовых индексов в Штатах.

На фоне негативных новостей из США курс самой популярной криптовалюты снизился до 29 416 долларов. О ситуации на рынке криптовалют «Известиям» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Давление на криптовалюту оказало падение американских фондовых индексов и укрепление доллара после публикации протоколов ФРС. Опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики привели к распродаже рисковых активов», – отметил он.

По словам аналитика, давление на рынок криптовалют растет и неясно, смогут ли покупатели удержать позиции хотя бы до сентября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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