В микрорайоне «Юго-Западный» появится парк площадью 2 га

Новый парк площадью более 20 тысяч кв.м. появится в микрорайоне «Юго-Западный». Концепция благоустройства по сообщению компании-застройщика уже согласована с администрацией Марковского муниципального образования. В настоящее время идет подготовка проектной документации.

Концепция парка. фото из архива компании

Общая площадь будущей зоны отдыха и воркаута составит 20 742 кв.м. В парке предусмотрены пешеходные аллеи с лавочками, игровые площадки для малышей, спортивные площадки, зона для игры в стритбол, скейт-площадка, тренажеры и даже амфитеатр для проведения праздников и мероприятий. Будет и достаточно парковочных мест для автомобилей. Для безопасности детей игровые зоны будут с резиновым покрытием.

Юго-Западный. фото из архива компании

– Проект строительства микрорайона большой, всего планируем возвести около 400 тысяч квадратных метров жилья, - рассказал Олег Мартынов, руководитель проекта «Юго-Западный». - И, конечно, при создании проекта мы продумали всю необходимую инфраструктуру для жителей. Помимо важных действующих социальных объектов, таких как школа, детский сад и поликлиника, мы предусмотрели такое пространство для прогулок и отдыха, где любой может найти занятие по душе.

фото из архива компании

После завершения проектирования и прохождения экспертизы сметной стоимости, будет проведена работа по включению благоустройства парка в программы государственного финансирования, сообщают в компании.

Таким образом, комплекс различных объектов, необходимых для комфортной жизни, в микрорайоне «Юго-Западный» дополнится еще одним важным элементом, сделав его одним из самых многофункциональных и «наполненных» жилых проектов в городе. А парк станет центром притяжения и для близлежащих районов.



Юго-западный.рф

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Застройщик: ООО СЗ «ВостСибСтрой-М». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Реклама. erid:LdtCKAj19. ООО "Виктория". Автор – Анастасия Курмазова



