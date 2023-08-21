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Иркутяне рассказали, каким будет курс доллара 1 сентября – SuperJob

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Падение курса рубля повысило интерес иркутян к новостям с валютной биржи. За курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 опрошенных (32%). Не следят за динамикой 46% горожан. Такое результаты исследования SuperJob.

– Мужчины наблюдают за позицией рубля чаще женщин. Интерес к стоимости американской и европейской валют растет с увеличением уровня доходов опрошенных, – говорится в исследовании.

К 1 сентября иркутянt предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Народный прогноз впервые перешагнул 100-рублевый барьер: 108,19 рублей за доллар и 117,48 рублей за евро (+11% к курсу, установленному Центробанком на 17 августа). Таким образом, в периоды укрепления национальной валюты горожане предсказывают дальнейшее снижение курса, в периоды ослабления рубля (как сейчас) — удорожание доллара и евро.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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