Доллар 150. Это возможно?

Высокий курс доллара по отношению к рублю, по мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, вряд ли является планомерной стратегией российских властей по закрытию дефицита бюджета.

– Государству гораздо проще сделать налоговый манёвр для нефтяников или повысить НДС, – отметил эксперт в своем еженедельном шоу «Без плохих новостей».

Он напомнил, быстрое укрепление рубля во втором квартале 2022 года, безусловно, вызывало определённое беспокойство в профильных министерствах При всей сложности ситуации, эксперт также сомневается, что в ближайшее время курс доллара достигнет 150 рублей.

– Чтобы это случилось, нужен мощный постоянный спрос на валюту. Сейчас он просто большой, но не настолько велик, чтобы улетел на 150. В дальнейшем, на горизонте нескольких лет, такое исключать нельзя. Видимо, сейчас есть некое политическое решение не пускать пока курс в трёхзначную территорию.

Эксперт добавляет, что Центральный банк любой страны может оказывать сильное влияние на валютный рынок и российский – не исключение. Инструментов достаточно, вплоть до вербальных коммуникаций, когда Центробанк может заякорить ожидания участников рынка относительно курса валюты.