Разгон котировок акций ОАК продолжился. Что дальше?

За две торговых сессии акции удвоились в цене, Мосбиржа объявила дискретный аукцион.

Во вторник в первый час торгов акции ОАК прибавили в цене около 30%, акции «Яковлева» — около 20%. Днем ранее они также выросли на 43% и 20% соответственно. Акции компаний во вторник по объему торгов опередили все остальные голубые фишки. После бурного старта торгов Московская биржа объявила дискретный аукцион.

Драйвером роста котировок могла послужить публикация новости от Интерфакса о том, что власти РФ прорабатывают возможность выделения из Фонда национального благосостояния более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов

– Сообщение о потенциальном выделении средств не выглядит достаточным, чтобы капитализация ОАК удвоилась за две сессии. Подъем во многом может быть элементом спекуляции в третьем эшелоне. Оценка бумаг ОАК и «Яковлев» фундаментально выглядит завышенной. Перспективы выплаты дивидендов компаниями не просматриваются, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.

В этом году подобные движения акций – не редкость. Резкие взлёты бумаг, как правило, происходят во 2-3 эшелоне. Недавно в связи с этим Московская биржа опубликовала обращение к инвесторам, в котором предупредила о необходимости принятия взвешенных инвестиционных решений.