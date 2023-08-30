Криптобиржа OKX закрыла торговлю рублем

Операции больше недоступны на P2P платформе.

«С 29 августа 2023 года, торговля российским рублем (RUB) больше не доступна на P2P платформе OKX. Пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами», – говорится в Телеграм-канале биржи.

Команда проекта просит извинения за возможные неудобства.

Напомним, что ранее криптобиржа Binance запретила пользоваться картами подсанкционных российских банков. Это ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. При этом биржа заверила, что не хочет замораживать учетные записи «миллионов пользователей», но готова выполнить и новые международные санкции.