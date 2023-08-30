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Криптобиржа OKX закрыла торговлю рублем

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Операции больше недоступны на P2P платформе.

«С 29 августа 2023 года, торговля российским рублем (RUB) больше не доступна на P2P платформе OKX. Пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами», – говорится в Телеграм-канале биржи.

Команда проекта просит извинения за возможные неудобства.

Напомним, что ранее криптобиржа Binance запретила пользоваться картами подсанкционных российских банков. Это ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. При этом биржа заверила, что не хочет замораживать учетные записи «миллионов пользователей», но готова выполнить и новые международные санкции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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