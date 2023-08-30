Сложную операцию на поджелудочной железе впервые провели ребенку в Иркутске

Впервые в детской областной больнице Иркутска была проведена сложнейшая операция – 15-летней девочке удалили опухоль головки поджелудочной железы, сообщается в телеграм-канале главврача медучреждения Юрия Козлова.

Медицинскую процедуру выполнил хирург-онколог, доктор медицинских наук, заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии НМИЦ им. Д. Рогачева Дмитрий Ахаладзе. Ранее такие сложные вмешательства выполняли только в федеральных центрах.

Известно, что опухоль на поджелудочной железе у детей бывает редко. Из всех локализаций в этом органе – головка самая непростая. После манипуляций врачам необходимо восстановить пассаж еды и ферментов в организме пациентов, что и было сделано ребенку в Иркутске.

Врачи надеются, что скоро девочка поправится и будет жить в привычном режиме без каких-либо ограничений.