Иркутский Фонд развития промышленности впервые профинансирует предприятие пищевой отрасли

Предприятия пищевой промышленности Иркутской области теперь могут получить льготный заем на покупку оборудование. Такая возможность появилась благодаря решению Правительства региона. Уже одобрен первый такой заём – 5 млн рублей предоставят компании «Иркутская маслосырбаза».

Напомним, Федеральный фонд развития промышленности, согласно своему Уставу, имеет право поддерживать проекты определённых приоритетных отраслей. Однако региональным фондам дана возможность расширять этот перечень при условии получения целевого финансирования.

– В данном случае средства на заём выделило министерство сельского хозяйства Приангарья, таким образом у нашего ФРП появилась возможность поддерживать проекты в сфере АПК. Только в трети регионов России существует аналогичная мера поддержки, наш Фонд стал двадцать пятым в стране. Уверен, это пока экспериментальное для нас направление в ближайшем будущем станет одним из ключевых способов поддержки компаний пищевой промышленности, – подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото из архива

Первую заявку по новому направлению накануне одобрил наблюдательный совет регионального Фонда развития промышленности компании. «Иркутская маслосырбаза» получит заем на 5 млн рублей. Эти средства намерены потратить на приобретение оборудования: специализированного вакуумного шприца и модуля формирования сырной нити. Это позволит организовать выпуск новых видов колбасных сыров, которые сейчас в Иркутской области не производит ни одна компания. После выхода на полную производственную мощность предприятие сможет выпускать свыше 33 тысяч килограммов этой продукции ежегодно. Руководство заявляет, что расширение производственных мощностей позволит в целом снизить стоимость выпускаемой продукции.

– Мы продолжительное время работали над тем, чтобы расширить перечень видов хозяйственно-экономической деятельности, субъектам которых Фонд сможет предоставлять финансирование. Это был довольно сложный и многоступенчатый процесс, который увенчался успехом благодаря активной поддержке Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Правительства региона, – говорит директор регионального ФРП Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото А. Федорова

«Иркутская маслосырбаза» выпускает широкий ассортимент масложировой продукции, пастообразных сыров и ломтевых сырных продуктов, компания многократно становилась лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». По результатам аудита, проведённого торговыми сетями «Слата» и «Пятёрочка», предприятию присвоена высшая категория надёжности, а продукция признана соответствующей высоким стандартам качества и безопасности.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.