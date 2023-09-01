Российский рынок не спешит брать передышку

Отечественный рынок после череды выигрышей продолжает расти. Одной из обсуждаемых новостей стало решение о редомициляции компании «Мать и дитя», вызвавшее скачок ее бумаг. Внешний фон для торгов в РФ складывался благоприятный, динамика зарубежных рынков была преимущественно положительной. Об этом рассказал аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.

По итогам торгов Индекс МосБиржи повысился на 0,48% до отметки 3227,99 пункта, а долларовый РТС окреп на 0,68% до уровня 1059,17 пункта. Что касается динамики рубля, к 19:00 мск пара USD/RUB ушла в минус на 0,20% до 96,0250 рубля, а EUR/RUB – ослабла на 1,03% до 103,94 рубля. Нефть марки Brent к 19:00 мск прибавляет в цене 0,73% до отметки $85,86 за баррель.

В отраслевом разрезе лучше рынка смотрелись электроэнергетика и финансовый сектор, а хуже рынка – транспортный сектор и телеком.

В составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе финишировали бумаги «РосАгро» (+5,6%), префы «Транснефти» (+4,6%) и акции «Северстали» (+2,7%). В наибольшем минусе закрылись «ФосАгро» (-1,2%), Ozon (-0,9%) и МТС (-0,9%).

Бумаги сети госпиталей и медцентров «Мать и дитя» подскочили на 11,4% на повышенных объемах на новостях о переезде с Кипра в РФ – акционеры компании одобрили редомициляцию, которая осуществится в срок от четырех до девяти месяцев. Акции ВТБ ушли в плюс на 2,6% на фоне опубликованных финансовых результатов за июль.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи всем ветрам назло преодолел сопротивление в районе 3200 пунктов, и в случае закрепления над этим уровнем может показать новый виток укрепления.

В четверг, 31 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов ближе к середине торговой сессии показывает умеренный рост основных индексов.

Покупательный настрой на американском рынке поддержала отчетность Salesforce – разработчик программного обеспечения представил удачные финансовые результаты и обнадеживающие прогнозы на ближайший квартал.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика была нейтральной. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 228 тыс. – чуть менее ожиданий на уровне 235 тыс. и почти вровень с предыдущим значением 230 тыс. Базовый ценовой индекс потребительских расходов показал рост на 0,2% (м/м) и на 4,2% (г/г), вровень с прогнозами. Данный показатель пристально отслеживается Федрезервом как один из индикаторов инфляции. Личные доходы американцев увеличились на 0,2% (м/м) при прогнозах прибавки 0,3%, а личные расходы возросли на 0,8% против ожиданий роста на 0,7%.

Внешний фон для американской сессии складывается неплохо – азиатские индексы торговались разнонаправленно, а европейские – преимущественно в плюсе.

К 19:00 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 0,14% на отметке 4521,41 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,02% до уровня 34 898,80 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,36% на отметке 14 070,37 пункта.

Долларовый индекс прибавляет 0,47%, фьючерсы на золото торгуются с понижением на 0,18%, на серебро – в минусе на 0,46%.

В составе индекса голубых фишек в плюсе торгуется больше половины бумаг, в том числе свыше 1% прибавляют Salesforce, 3M и Cisco, а теряют более 1% только акции Johnson & Johnson.

Разработчик софтвера Salesforce прибавляет 3,3%, отчитавшись за второй фискальный квартал (с окончанием в июле) – выручка компании возросла на 11% (г/г) до $8,6 млрд, а чистая прибыль взлетела в 19 раз. Оба показателя уверенно превзошли ожидания Уолл-стрит. Акции Arista Networks ушли в плюс на 4% на фоне позитивных комментариев об эмитенте от аналитиков Citi. Акции производителя айфонов Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», дорожают на 0,4%.