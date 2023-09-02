Движение транспорта изменится в Иркутске в воскресенье из-за духовного праздника

Праздничная литургия и крестный ход в честь открытия Дней русской духовности и культуры «Сияние России» состоятся 3 сентября в Иркутске. Из-за события изменится схема движения транспорта в городе, рассказали в мэрии.

С 07:00 до 09:00 ограничат проезд на следующих улицах:

Ленина от ул. Нижняя Набережная до площади графа Сперанского;

Нижняя Набережная от ул. Сухэ-Батора до ул. Ленина;

Сухэ-Батора от ул. Польских Повстанцев до ул. Нижняя Набережная.

С 07:00 до 15:00 будут перекрыты:

Ленина от ул. Желябова до ул. Сурикова;

Сухэ-Батора от ул. Желябова до ул. Польских Повстанцев;

площадь графа Сперанского.

Также временно изменятся схемы движения общественного транспорта, который в указанные промежутки будет объезжать перекрытые участки.