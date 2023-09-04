Зарплаты нефтяников в Иркутской области достигли рекордных 162 тыс. рублей

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию на рынке труда в нефтегазовой отрасли.

За январь-август 2023 года компании из отрасли «Нефть и газ» открыли 127,6 тысячи вакансий, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года – то есть, спрос на персонал в этой отрасли вырос почти в полтора раза. Большая часть вакансий от нефтегазовых компаний была открыта в Москве (9%), Санкт-Петербурге (6%), Уфе (4%), Тюмени, а также в Иркутске и Красноярске (по 3%).

Чаще всего предложения о работе в Иркутской области размещали компании «Иркутская нефтяная компания», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Транснефть – Восток», «Газпром бурение», «Иркутскнефтепродукт», «Компания Полярное Сияние», «Кадано», «Верхнечонскнефтегаз», а также «Газпром нефть».

Самые востребованные специалисты в нефтегазовых компаниях на сегодняшний день – это водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесарь и машинист (по 4%), инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец (по 3%), электромонтажник, разнорабочий, технолог, инженер ПТО, инженер по охране труда, токарь (по 2%).

При этом наиболее дефицитными на рынке специалистами, которые нужны в нефтегазовых компаниях, являются токари (на одну вакансию, по данным за июль, приходится всего 0,9 резюме), слесарь (1,5), сварщик (1,6), разнорабочий (1,8), продавец (1,8), машинист (1,8), электромонтажник (2,0). Важно, что данные специалисты востребованы не только в нефтегазовой отрасли, но и в других компаниях – что ужесточает конкуренцию за кадры.

Если же говорить о профессиях узко из сферы добычи сырья, то здесь на одну вакансию приходится в среднем 3 активных резюме, год назад было 4,3. Это говорит о росте конкуренции за персонал.

Важно, что ситуация заметно отличается в зависимости от региона. Так, наиболее острый дефицит специалистов из сферы «Добыча сырья» наблюдается в Хабаровском крае (1,0 резюме на вакансию, согласно данным за июль 2023 года), в Амурской области (1,2), Республике Саха (1,3), а также в Республике Хакасия, Приморском крае и Камчатском крае (по 1,4). В Иркутской области – 1,8 резюме на вакансию, что также является показателем дефицита кадров.

Средний диапазон предлагаемых зарплат в компаниях нефтегазовой отрасли составил 50 000 - 126 437 рублей (в 2022 году 44 000 - 107 228 рублей). Заработные платы свыше 150 000 рублей в этой отрасли чаще всего предлагают сварщикам, водителям, токарям и машинистам.

Наиболее высокие зарплаты компании из нефтегазовой отрасли предлагают соискателям в Ямало-Ненецком автономном округе: по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон заработных плат до вычета НДФЛ в 2023 году здесь составил 97 701 – 172 414 рубля. Далее идут Республика Саха (91 954 – 160 920 рублей) и Иркутская область (74 713 – 162 000 рублей). Отметим, что в рейтинге учитывались только те регионы, где с начала 2023 года было открыто не менее 500 вакансий компаниями из отрасли «Нефть и газ».

Топ-15 регионов с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами в отрасли «Нефть и газ» (учитывались регионы, где с начала 2023 года было открыто не менее 500 вакансий компаниями из отрасли «Нефть и газ»), согласно данным сервиса «Люди в цифрах»

Регион Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ Ямало-Ненецкий АО 97701 - 172414 Республика Саха (Якутия) 91954 - 160920 Иркутская область 74713 - 162000 Тюменская область 68966 - 149425 Республика Коми 68966 - 143678 Москва 68966 - 137931 Ханты-Мансийский АО - Югра 68966 - 137931 Мурманская область 68966 - 122450 Красноярский край 63218 - 160920 Хабаровский край 60920 - 120690 Амурская область 60000 - 132184 Приморский край 58000 - 126437 Санкт-Петербург Читайте также: Эксперт УК ПСБ оценил курс рубля в сентябре «Транснефть» и «Роснефть» примерились 58000 - 114943 Московская область 57471 - 86207 Новосибирская область 57471 - 160920

Напомним, что спрос на специалистов в нефтегазовой отрасли России вырос на 43% в январе–августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в исследовании сервиса hh.ru. Было открыто 127,6 тыс. вакансий. Больше всего вакансий было открыто в Москве (9%), Санкт-Петербурге (6%), Уфе (4%), Тюмени, Иркутске и Красноярске (по 3%),