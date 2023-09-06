ЦБ может вновь повысить ставку

Банк России на предстоящем в сентябре заседании совета директоров может повысить ключевую ставку из-за существенных проинфляционных рисков. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», передает ТАСС. Сентябрьская реакция рынков на повышение в августе 2023 года ЦБ ключевой ставки должна определить дальнейший сценарий развития событий на месяцы вперед. Точки зрения ЦБ и рынка расходятся.

– Проинфляционные риски остаются значительным. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован по итогам заседания 15 сентября, решение будет основано на этом прогнозе. <...> Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки, – сказал он.

При этом Заботкин подчеркнул, что Центральный банк не имеет никаких количественных целей по обменному курсу рубля.

– На текущий момент на курс существенно влияет динамика импорта, спрос на который поддерживается расширением кредитования и внутреннего спроса, – подчеркнул Заботкин.

Он также прокомментировал тему «зависших» индийских рупий.

– Масштабы объемов, которые имеются на счетах российских экспортеров в Индии, имеют другой порядок, чем эти оценки, они незначительны по отношению к объему экспорта и постепенно снижаются, – заявил Заботкин.

Напомним, что ранее бывший глава российского Минфина Михаил Задорнов назвал одной из причин снижения курса рубля «зависшие» в Индии рупии. По его словам, отечественные компании получают оплату за экспорт в индийской валюте, отказавшись от расчетов в долларах. При этом большие объемы экспорта привели к тому, что рупии «зависли», поскольку России фактически нечего покупать в Индии, отметил он.