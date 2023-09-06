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Сброс воды увеличат на ГЭС в Иркутске

С 7 сентября через иркутский гидроузел пустят 3300 кубических метров воды в секунду, а с 11 сентября – 3400. Об этом сообщили в мэрии.

Решение принято в связи с подъемом уровня воды в Байкале.

«Ситуация находится под контролем специалистов администрации Иркутска и МКУ «Безопасный город». Проводится ежедневный мониторинг территорий, подверженных подтоплению», – говорится в сообщении городской администрации.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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