Сброс воды увеличат на ГЭС в Иркутске

С 7 сентября через иркутский гидроузел пустят 3300 кубических метров воды в секунду, а с 11 сентября – 3400. Об этом сообщили в мэрии.

Решение принято в связи с подъемом уровня воды в Байкале.

«Ситуация находится под контролем специалистов администрации Иркутска и МКУ «Безопасный город». Проводится ежедневный мониторинг территорий, подверженных подтоплению», – говорится в сообщении городской администрации.