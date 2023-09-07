Детей страхуют от спортивных травм в два раза чаще взрослых

К началу учебного года в СберСтраховании проанализировали страховой портфель компании, чтобы выяснить, от каких ситуаций родители стараются уберечь своих детей с помощью полисов. Оказалось, что несовершеннолетних в первую очередь страхуют от спортивных травм. Примечательно, что в первом полугодии 2023 года клиентов до 18 лет от этих рисков было застраховано в 2 раза больше, чем взрослых.

В этом году активнее всего страховали детей, занимающихся плаванием, бегом, карате, самбо и дзюдо. В 2022 году топ-5 составили карате, плавание, дзюдо, самбо и футбол. Чаще всего подобную страховку оформляют осенью (36% всех оформленных полисов за 2022 год) — из-за начала учебного сезона и занятий в секциях. В первом полугодии этого года россияне оформили на детей 161 тыс. полисов страхования от спортивных травм — это в 2 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года (78 тыс.).

Также в топе предпочтений россиян — защита детей от бытовых травм. Спрос на такие полисы растёт: в 2022 году клиенты СберСтрахования приобрели в 1,5 раза больше таких полисов, чем в 2021 году. И 22% от общего количества полисов этой категории за 2022 год пришлось именно на несовершеннолетних.

«Дети ведут более активный образ жизни и поэтому чаще попадают в неприятности. Так они познают мир, проверяют свои возможности и учатся на своих ошибках. Это подтверждает статистика: за последние три года дети получали травмы в 3 раза чаще, чем взрослые. При этом внимание к страховой защите детей растёт с каждым годом: если в 2022 году взрослых страховали от травм в 3,6 раза чаще, чем несовершеннолетних, то в первом полугодии 2023 года — всего в 1,5 раза. Страховые полисы дают родителям активного ребёнка дополнительную уверенность. Интересно, что страховку от травм для детей обычно приобретают в мае и июне (перед каникулами и поездками в летний лагерь), а для совершеннолетних — в феврале и марте», — Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования.