«Усольмаш» добился увеличения выработки на 52% благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Машиностроительный завод «Усольмаш» ускорил процесс производства флотационных машин на 20% и увеличил выработку на 52%. С конца 2022 года в рамках нацпроекта «Производительность труда» предприятие реализует разработанный совместно с экспертами Регионального центра компетенций план по оптимизации производственных процессов. Накануне подвели итоги его первого этапа.

– За полгода работы компания получила рост выработки на 52% – это один из лучших результатов среди участников нацпроекта в Иркутской области. Для региональных властей важно, что еще одно предприятие машиностроительной сферы увеличивает конкурентоспособность с помощью инструментов национального проекта «Производительность труда», – отметил первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Производство флотационных машин занимает более 60% в структуре выручки предприятия. Поэтому в качестве пилотного потока, то есть технологического этапа, где инструменты бережливого производства внедряли первым делом, был выбран участок выпуска импеллеров. Они являются ключевым комплектующим элементом флотационных машин «Усольмаша».

– Главный итог нашего пребывания в периметре нацпроекта – осознание того, что это системная работа, а не набор разовых мероприятий. Результат уже есть, и он даёт все основания для оптимизма: на 21% сократили время протекания процессов, на 30% – незавершённое производство. Однако, чтобы его поддерживать, нужно в каждодневном режиме применять полученные знания об инструментах бережливого производства. На это мы и нацелены – так же, как на дальнейшее тиражирование полученного опыта на другие производственные подразделения, – добавил генеральный директор ООО «Усольмаш» Алексей Марунов.

Фото из архива

Завод «Усольмаш» был создан в 1945 году. По сей день он специализируется на производстве горнодобывающего оборудования, выпуская контактные чаны, горно-шахтное оборудование, насосы, флотационные машины, гидроциклоны, гидромониторы, установки дозирования реагентов, а также отдельные их элементы в качестве готовой продукции. Является резидентом ТОСЭР «Усолье-Сибирское».

Согласно рейтингу национального проекта «Производительность труда» за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ на основании постоянных показателей предприятий-участников, Иркутская область входит в группу лидеров. Она с 2020 года включена в перечень субъектов РФ, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда». Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

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