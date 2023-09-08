РУСАЛ первым в России разместил облигации в дирхамах

Компания использует данный инструмент для диверсификации рисков.

РУСАЛ первым в России провел размещение облигаций в валюте ОАЭ. Объем составил 370 млн дирхамов, ставка купона — 5,95% годовых, срок обращения облигаций – 2 года, говорится в сообщении компании.

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов. Расчеты по новым бумагам будут происходить в рублях по курсу Банка России.

– ОАЭ набирает силу в качестве крупного партнера России и в финансовой сфере, и во внешней торговле, так что мы видим хорошие перспективы для дирхама, в том числе на нашем внутреннем финансовом рынке. Одновременно с этим, размещение облигаций в дирхамах является для нас диверсификацией рисков в текущей ситуации на финансовых рынках, и мы стремимся использовать все доступные инструменты, – отметил директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков.

Напомним, что в августе 2022 года РУСАЛ стал первой компанией, разместившей облигации в китайских юанях. Тогда дебютное размещение вызвало ажиотаж среди инвесторов.