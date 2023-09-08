Новости

РУСАЛ первым в России разместил облигации в дирхамах

Компания использует данный инструмент для диверсификации рисков.

РУСАЛ первым в России провел размещение облигаций в валюте ОАЭ. Объем составил 370 млн дирхамов, ставка купона — 5,95% годовых, срок обращения облигаций – 2 года, говорится в сообщении компании.

Читайте также:

Инфляция в России резко ускорилась. Что это значит?
7 сентября 2023
Доллар выше 98. Что дальше?
6 сентября 2023

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов. Расчеты по новым бумагам будут происходить в рублях по курсу Банка России.

– ОАЭ набирает силу в качестве крупного партнера России и в финансовой сфере, и во внешней торговле, так что мы видим хорошие перспективы для дирхама, в том числе на нашем внутреннем финансовом рынке. Одновременно с этим, размещение облигаций в дирхамах является для нас диверсификацией рисков в текущей ситуации на финансовых рынках, и мы стремимся использовать все доступные инструменты, – отметил директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков.

Напомним, что в августе 2022 года  РУСАЛ стал первой компанией, разместившей облигации в китайских юанях. Тогда дебютное размещение вызвало ажиотаж среди инвесторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (862)


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
Парк в лесу. В поселке "Патроны Парк" завершается благоустройство парковой территории
5 решений для ландшафтного дизайна
Как изменение ставки ЦБ меняет рынок недвижимости
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес