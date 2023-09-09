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Майнеры похитили в Усолье-Сибирском электричество на 80 млн рублей

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Оборудование для добычи криптовалюты нашли на промышленной площадке в Усолье-Сибирском. Оно незаконно потребляло большое количество энергии, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, одной из местных организаций было незаконно изъято 213 МВт мощности, которые использовались для майнинга. Ущерб от действий злоумышленников оценили примерно в 80 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которое сейчас расследуется. Также заведены два административных протокола по статьям «Нарушение правил пользования электроустановками», «Нарушения требований пожарной безопасности» ввиду того, что на месте было обнаружено много нарушений пожбезопасности.

Надзорное ведомство через суд собирается добиться запрета деятельности майнеров до устранения недочетов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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