Названы территории-лидеры Иркутской области по явке на выборы

Трехдневные выборы в разгаре в Иркутской области – жители региона два дня подряд выбирали глав муниципальных образований, депутатов закосбрания и местных дум. О том, в каких регионах электорат 8 и 9 сентября оказался наиболее активным, рассказал региональный избирком.

«Лидерами по явке являются Аларский – 31,51%, Катангский – 31,19%, Нукутский – 30,77%, Осинский – 30,36% районы», – говорится в сообщении.

Меньше всего явка в Бодайбинском районе – 8,62%. В Иркутске на 20:00 проголосовали 10,28%, в Ангарском городском округе – 13,49%, в Братске – 16,6%.

Явка избирателей на самую крупную кампанию – выборы депутатов законодательного собрания Иркутской области четвертого созыва – на 20:00 9 сентября составила 14,46% – 264 971 человек пришли на участки.

Проголосовать за кандидатов можно будет в различных населенных пунктах Приангарья и в воскресенье, 10 сентября.