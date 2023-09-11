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Более 60% внешней торговли Россия проводит в дружественных валютах

Это рубль и юань.

«По нашим данным, 2/3 внешней торговли РФ перешли на дружественные валюты, это рубль, юань. Что касается доллара и евро, то в экспорте и импорте, если на январь этого года было до 50%, то на август это было всего лишь 30%. Мы видим существенное снижение», – передает ТАСС цитату председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина с Восточного экономического форума (ВЭФ).

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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