ПСБ: Банк России повысит ставку на 50-100 б.п.

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Банк России на предстоящем заседании может повысить ключевую ставку на 50-100 б.п. и, возможно, объявить о дополнительных мерах по поддержке отечественной валюты.
«Повышение ставки, на наш взгляд, – не приоритетная мера по укреплению рубля. Мы считаем, что комплекс дополнительных мер будет более эффективной поддержкой российской валюты», – говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.