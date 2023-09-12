ПСБ: Банк России повысит ставку на 50-100 б.п.

Банк России на предстоящем заседании может повысить ключевую ставку на 50-100 б.п. и, возможно, объявить о дополнительных мерах по поддержке отечественной валюты.

«Повышение ставки, на наш взгляд, – не приоритетная мера по укреплению рубля. Мы считаем, что комплекс дополнительных мер будет более эффективной поддержкой российской валюты», – говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.