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Банк «Открытие» улучшил условия по IT-ипотеке

Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) упростил условия заявки на IT-ипотеку. Теперь клиенты банка «Открытие» — специалисты российских IT-компаний до 35 лет включительно могут оформить ипотеку в рамках госпрограммы без учёта требований к уровню минимального дохода. Прием  заявок начнется с 9 сентября – с момента вступления в силу постановления правительства РФ.

Для всех специалистов российских IT-компаний ранее обязательными являлись требования к минимальному ежемесячному размеру дохода: от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч рублей в городах—миллионниках и от 70 тысяч рублей в других регионах. Теперь льготная ипотека станет более доступной для молодых IT-специалистов  в возрасте до 35 лет включительно. Для заемщиков в возрасте от 36 до 50 лет требования к минимальному размеру дохода сохраняются.

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Оформить ипотеку по программе могут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Кредитный договор может быть заключен до 1 января 2025 года.

Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов-миллионников, 9 млн рублей для других регионов РФ. Размер первоначального взноса для всех регионов — от 15%, при приобретении жилого дома — от 20%.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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