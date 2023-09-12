«Финам»: ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 13,5%

Предстоящее заседание ЦБ 15 сентября является не вполне обычным по нескольким причинам. В середине августа Банк России провел внеочередное повышение ключевой ставки сразу на 350 б. п., до 12%, фактически выйдя за границы июльского прогноза на этот год. Об этом рассказал Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Сентябрьское заседание не является опорным, т.е. не должно сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза. Однако зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что на заседании 15 сентября будет уточнен макроэкономический прогноз и решение примут, исходя из нового прогноза. Внеочередное уточнение макропрогноза может означать, что текущее видение экономической ситуации регулятором существенно изменилось за период с предыдущего прогноза (21 июля). По словам Заботкина, инфляция и рост ВВП сейчас складываются ближе к верхним границам июльского прогноза ЦБ (5,0-6,5% по инфляции и 1,5-2,5% – по ВВП).

Сигналы, которые с начала сентября давало руководство регулятора и публикуемые ЦБ материалы указывают на то, что настрой остается весьма ястребиным. Так, из комментариев главы Банка России Эльвиры Набиуллиной следует, что основной выбор на ближайших заседаниях будет сделан между сохранением или повышением ключевой ставки. Снижение же ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Заботкин подтвердил, что проинфляционные риски остаются значительными, поэтому ЦБ РФ не исключает очередного повышения ключевой ставки. Ааналитики ЦБ сигнализируют, что на этот раз жесткая ДКП потребуется на более длительный период, чем в предыдущие эпизоды сильного повышения ключевой ставки. Эти сигналы ЦБ выполнили часть работы по корректировке кривой доходности ОФЗ в пользу повышения краткосрочной доходности еще до заседания.

Каким может быть решение ЦБ?

После сильного повышения ключевой ставки в середине августа прошло еще слишком мало времени, поэтому можно было бы и подождать с дальнейшим повышением, чтобы не вызвать излишнее торможения экономического роста. С другой стороны, есть риски дальнейшего усиления инфляционного давления вследствие факторов, на которые ЦБ не может повлиять непосредственно (несбалансированный рынок труда, риски превышения плановых значений бюджетного дефицита, тонкий внутренний валютный рынок, рост цен на топливо). Все эти факторы, находящиеся вне непосредственного контроля ЦБ, наряду с сохраняющейся жесткой установкой банка достичь 4% по инфляции в 2024 года, могут заставить его действовать жестче, чем представляется логичным по текущим параметрам инфляции.

Мы полагаем, что Банк России будет рассматривать разные варианты, в числе которых как сохранение ключевой ставки на уровне 12%, так и ее возможное повышение в пределах 100-150 б. п. И сценарий повышения ставки сейчас представляется более вероятным, чем сохранения.