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Греф не ожидает повышения ключевой ставки 15 сентября

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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что еще прошло мало времени с момента предыдущего повышения, передаёт РИА Новости.

"Не ожидаю повышения (ключевой ставки - ред.), потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены", - сообщил он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Напомним, 15 августа Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Мнения аналитиков о том, какое решение предпримет регулятор в сентября расходятся. Аналитики ПСБ прогнозируют рост ключевой ставки на 50-100 б.п.  Аналитики БКС предполагают, что до конца года ставка вряд ли поднимется выше 12%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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