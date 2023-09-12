Греф не ожидает повышения ключевой ставки 15 сентября

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что еще прошло мало времени с момента предыдущего повышения, передаёт РИА Новости.

"Не ожидаю повышения (ключевой ставки - ред.), потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены", - сообщил он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Напомним, 15 августа Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Мнения аналитиков о том, какое решение предпримет регулятор в сентября расходятся. Аналитики ПСБ прогнозируют рост ключевой ставки на 50-100 б.п. Аналитики БКС предполагают, что до конца года ставка вряд ли поднимется выше 12%.