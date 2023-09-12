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Газификация Усть-Кута: ИНК, Газпром и правительство Иркутской области на ВЭФ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве

Во второй день Восточного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию газоснабжения и газификации города Усть-Кута между Правительством Иркутской области, компанией «Газпром межрегионгаз» и Иркутской нефтяной компанией. Подписи под документом поставили Губернатор Игорь Кобзев, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и советник генерального директора ООО «ИНК» Сергей Донской.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Подача сетевого газа потребителям города предусмотрена действующей программой развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2021 – 2025 годы. Соглашение о сотрудничестве регламентирует действия сторон при реализации проекта.

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Согласно соглашению, ИНК построит от Марковского нефтегазоконденсатного месторождения газопровод-отвод с Усть-Кутской газораспределительной станцией, а от нее – межпоселковый газопровод к Усть-Куту. «Газпром» одновременно проложит более 160 километров газораспределительных сетей к потребителям города. Правительство области обеспечит благоприятные условия для строительства газовой инфраструктуры и выступит координатором создания эксплуатирующей газораспределительной организации.

– В результате реализации проекта доступ к сетевому газу получат около трех тысяч домовладений, социальные объекты и предприятия города, три котельные. В том числе на экологичное топливо перейдут угольные котельные «Лена» и «Центральная», обеспечивающие теплом центральную часть города, – рассказал Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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