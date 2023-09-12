Альфа-Банк планирует открыть два филиала в Китае — в Пекине и в Шанхае

Такое решение принял совет директоров банка

Альфа-Банк планирует стать первым частным российским банком, который откроет свои полноценные филиалы сразу в двух ключевых городах Китая. В ближайшее время Альфа-Банк направит соответствующий комплект документов в Центробанк.

«Альфа-Банк исторически занимает лидирующие позиции по ВЭД, и для нас стратегически важно развитие бизнеса с Китаем. Мы видим, что наши клиенты активно ориентированы на развитие товарно-денежных отношений с КНР, и предлагаем им передовые решения. Еще в начале года банк признали лидером по кредитованию в юанях — мы выдали треть всех юаневых кредитов в России. В этом году мы запустили сервис по работе с Китаем для импортеров и экспортёров, упростили таможенное оформление, провели масштабный форум для автодилеров с фокусом на Китае, предложили выгодные опции по покупке юаня „на завтра“ и сделали все, чтобы нашим клиентам было комфортно работать с партнёрами из КНР. Открытие филиалов — логичное продолжение нашей стратегии. Мы уверены, что это поможет российским клиентам вести бизнес с Китаем еще эффективнее», — прокомментировал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.