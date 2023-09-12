Путин предложил скорректировать условия Дальневосточной ипотеки

Поднять лимит до 9 млн руб. и распространить условия льготной ипотеки на сотрудников ОПК.

Президент России Владимир Путин предложил скорректировать параметры Дальневосточной ипотеки по ставке в 2%, чтобы повысить её привлекательность. Об этом он заявил на ВЭФ-2023 во время пленарного заседания. С момента запуска ипотеку уже получили более 78 тыс. семей.

– Предлагаю <…>поднять верхнюю планку кредита до девяти миллионов рублей для тех, кто желает приобрести своё жильё площадью свыше 60 квадратных метров. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома, – заявил Владимир Путин.

Изначально Дальневосточная ипотека была рассчитана только на молодые семьи, с прошлого года её могут получить все учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке. Президент предложил сделать еще один шаг, чтобы увеличить охват.

– Предлагаю <…> сделать ипотеку под два процента доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну: именно для всех работников ОПК для Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения, так же как это мы сделали для врачей и учителей.

Кроме того, президент предложил рассмотреть особые механизмы для развития жилищного строительства, включая так называемый «Дальневосточный квартал», когда компании, ведущие комплексную застройку, получают льготы резидентов территорий опережающего развития. В результате уже на этапе проектирования вместе с жильём закладывается комфортная городская среда и социальная инфраструктура: детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и так далее.

Банки поддерживают изменения в программе.

– ВТБ готов принимать заявки и выдавать кредиты по расширенным условиям Дальневосточной ипотеки, как только они будут утверждены правительством, – сообщили в пресс-службе банка. – Уже сейчас мы выдали 10 тысяч ипотек на 45 млрд рублей по льготным условиям на Дальнем Востоке. Уверены, что спрос на нее дальше будет расти.

Напомним, программа Дальневосточной ипотеки была запущена в 2019 году. Помимо врачей и учителей, воспользоваться ее условиями могут семьи, в которых оба супруга не достигли 36-летнего возраста, или одинокие родители до 36 лет, воспитывающие ребенка до 19 лет. По программе предложены специальные условия: сумма – до шести миллионов рублей, срок – до 20 лет, ставка – 2%.