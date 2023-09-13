Греф назвал справедливый курс рубля

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что справедливый курс доллара должен быть в диапазоне 80-85 рублей. Об этом он заявил телеканалу "Россия 1".

– На сегодняшний день курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня, – сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Он добавил, что «при соответствующих шагах со стороны правительства и нахождения механизма регулирования этой ситуации я думаю, что мы выйдем примерно на такие уровни».

Во вторник, 12 сентября, курс рубля на Мосбирже закрылся на уровне 94,94 руб., в течение дня доллар падал ниже 92,5 руб.

Ранее аналитики назвали несколько причин для укрепления рубля этой осенью. В их числе – рост ключевой ставки, высокие цены на нефть, увеличение продаж выручки экспортёрами.

По мнению экспертов БКС Мир инвестиций «первая поддержка на 92,5 протестирована, далее есть круглая отметка на 90, которая может быть достигнута уже в ближайшие недели».