«ЦБ дал понять, что выше 100 он не готов пропустить доллар»

В чем причина резкого укрепления рубля? С чем связаны качели на валютном рынке? По мнению директора инвестиционной компании «Центум» Сергея Малых, всё дело в словесной интервенции ЦБ.

– Рынок очень долго не хотел верить в то, что высокие ставки надолго. И даже рынок ОФЗ особо не реагировал на последнее повышение ставки, особенно в длинных бумагах. Участники рынка надеялись на то, что ставка в скором времени будет снижена. После того, как Центральный банк ещё раз сделал «китайское предупреждение» и сказал, что вероятно он снова поднимет процентную ставку, тогда рынок действительно начал верить в эту историю. Соответственно, после этого пошла реакция рынка в сторону укрепления рубля и ожидание повышения ставки.

Весь вопрос, по мнению Сергея Малых, насколько эта ставка будет повышена? Регулятор даёт понять рынку, что выше 100 он не готов пропустить доллар, соответственно, он будет прикладывать все усилия вплоть до регулятивных.

– Но я не вижу фундаментальны причин для сильного укрепления рубля. Вероятно, до весны следующего года будут максимально стараться держать курс рубля к доллару на текущих уровнях, – резюмирует Сергей Малых.