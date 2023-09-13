Корпоративный портфель онлайн-кредитов Сбера превысил 1 трлн рублей

Портфель кредитов, выданных Сбером среднему и крупному бизнесу онлайн с применением искусственного интеллекта, превысил 1 трлн рублей. Об этом рассказал на VIII Восточном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Цифровизация кредитного процесса значительно упростила и ускорила получение финансирования для предпринимателей. Непрерывное развитие и адаптация AI-моделей, расширение продуктовой линейки и увеличение клиентской базы позволяют Сберу предоставлять онлайн-кредиты как клиентам крупного и среднего бизнеса, так и субъектам малого предпринимательства. Портфель кредитов, выданных Сбером среднему и крупному бизнесу онлайн с применением искусственного интеллекта, с начала года вырос более чем в два раза и превысил 1 трлн рублей. Количество онлайн-предложений по кредитам и гарантиям в указанных сегментах с начала года выросло в 1,6 раза — до 22 тысяч», — Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.