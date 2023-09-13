Греф считает, что сейчас «уникальный момент для выхода из долларов и евро» и инвестиций в акции

Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендует россиянам хранить сбережения в твердых валютах. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1", передаёт ТАСС.

– Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас я бы не рекомендовал хранить в тех валютах, в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности. И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска – в том числе, – сказал он.

Греф отметил, что это, во-первых, рублевые облигации. "Сейчас уникальный момент, для того, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции, и в наши акции – в частности", – отметил он.

Ранее он назвал справедливый курс рубля к доллару. По его мнению, на сегодняшний день курс рубля неоправданно занижен.

– Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня, – сообщил Герман Греф.