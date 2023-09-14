«Иркутская аптека» вошла в нацпроект «Производительность труда»

МУФП «Иркутская аптека» намерена оптимизировать собственное производство лекарственных препаратов с помощью национального проекта «Производительность труда». Соответствующее трёхстороннее соглашение предприятие подписало с Министерством экономического развития и промышленности и Региональным центром компетенций (оператор реализации нацпроекта в Приангарье).

У «Иркутской аптеки» 47 филиалов; суммарный ассортимент реализуемой в них продукцией медицинского назначения превышает 7000 наименований — это лекарственные и косметические средства, диетические товары и средства по уходу за больными, витамины и БАДы, товаров для беременных женщин и новорождённых. Однако для оптимизации был выбран поток «Изготовление лекарственных форм в аптеке №174». Именно здесь производятся различные микстуры, растворы, порошки для внутреннего применения. За 2022 год филиалы МФУП «Иркутская аптека» реализовали 630 тысяч упаковок лекарственных препаратов собственного производства.

«Важно, что лучшие практики бережливого производства, освоенные командой предприятия в рамках работы с экспертами РЦК на этом пилотном потоке, впоследствии будут тиражированы на все остальные подразделения «Иркутской аптеки». В этом огромное преимущество работы внутри национального проекта: полученные за это время знания и навыки позволяют охватить все производственные цепочки и в ближайшие пару лет внедрить инструменты бережливого производства на каждом этапе работы предприятия», — объясняет министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

В том же 2022 году собственное производство принесло МФУПу 72 миллиона рублей выручки. На текущий момент это не самая доходная статья деятельности предприятия, но именно в оптимизации и расширении этого направления видят потенциал руководство «Аптеки» и городские власти. Задача — повысить прибыльность, нарастить объёмы и количество наименований выпускаемой продукции без увеличения себестоимости.

«То, что ещё один МУП вошел в нацпроект «Производительность труда», – не совпадение, а результат нашей целенаправленной работы совместно с Региональным центром компетенций. На мой взгляд, каждое муниципальное предприятие, подходящее по критериям нацпроекта, в обязательном порядке должно стать его участником – не ради какого-то статуса, разумеется, а ради той пользы, что он приносит. Эту пользу мы уже видим, например, на Комбинате питания, который успешно завершил активную фазу участия и продолжает внедрять инструменты бережливого производства собственными силами. Кроме этого, реализация нацпроекта продолжается на наших транспортных МУПах. Если мы хотим, чтобы муниципальные предприятия в своих сегментах рынка были не менее успешны, чем частный бизнес, необходимо работать на опережение и применять все доступные механизмы оптимизации производственных процессов», — подчёркивает заместитель мэра, председатель Комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.

Согласно рейтингу национального проекта «Производительность труда» за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ на основании постоянных показателей предприятий-участников, Иркутская область входит в группу лидеров. Она с 2020 года включена в перечень субъектов РФ, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда». Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

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