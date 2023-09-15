Альфа-Банк открыл в Нижнеудинске офис в формате «Нано»

Альфа-Банк расширяет географию своего присутствия, открывая новые отделения в городах Приангарья. 14 сентября в центральной части Нижнеудинска, по адресу ул. Масловского, 28 , открыл двери новый офис Альфа Банка, в уникальном формате «Нано».

Здесь нет привычных стоек обслуживания, компьютеров и стандартных диванчиков для ожидания. Светлое пространство напоминает уютное кафе, где каждый клиент может удобно расположиться в удобных мягких креслах за круглыми столиками. О том, что это Альфа-Банк, напоминает только вывеска над входом и значки на стильных костюмах сотрудников.

Формат офиса был разработан специально для небольшой территории, где есть место и современным цифровым технологиям, и живому общению без привычной суеты. Теперь жители Нижнеудинска смогут по достоинству оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания. Несмотря на то, что офис небольшой, здесь можно получить абсолютно любую услугу Альфа-Банка – оформить кредит, дебетовую или кредитную карту, ипотеку и рассмотреть выгодные продукты для бизнеса. Сотрудники банка помогут оформить заявку и определиться с выбором услуги каждому гостю нового офиса.

– Сегодня мы открываем современный высокотехнологичный офис в уникальном формате, в котором гармонично сочетаются живое человеческое общение и передовые цифровые сервисы. Для жителей Нижнеудинска это долгожданное событие, наш банк стал ближе и весь комплекс услуг доступнее. Более того, до конца года, для жителей Иркутской области мы запланировали открытие еще пяти новых офисов – это уютные и самые современные помещения, где предусмотрен принципиально новый подход к обслуживанию клиентов, здесь совсем другая атмосфера – такие решения продиктованы нашим подходом к работе, Альфа-Банк всегда идет в ногу со временем и стремится быть самым удобным для клиента, – отметила на открытии офиса региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутской области Татьяна Полевач.