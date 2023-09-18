Региональный Фонд развития промышленности профинансирует создание нового мебельного производства

Единственное в своём роде производство террасной мебели появится в Иркутске уже в следующем году. Заявку ООО «ГарантСтрой-4» на закупку необходимого для этого оборудования одобрил Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области. Предприятие получит 5,4 миллиона рублей по программе «Проекты развития региона». Срок пользования займом — 5 лет. Объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за это время в 5 раз превысит величину займа.
«В 2021 году по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России доля импортной продукции на российском рынке составляла порядка 47–49%. А в 2023 аналитики фиксировали снижение объёма продаж мебели в различных сегментах, что связано с кратным уменьшением объёма импортных поставок. Сложившая ситуация предоставляет возможность нашим производителям занять освободившиеся ниши, включая выпуск террасной мебели. К тому же это будет первое в своём роде производство, потому что до настоящего момента вся реализовываемая в области уличная мебель выпускалась за её пределами», — объясняет первый заместитель председателя Правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета ФРП Руслан Ситников.
Заёмные средства предприятие намерено израсходовать на приобретение портальной машины термической резки металлов, профилегибочного электромеханического и ленточнопильного станков, гидравлического пресса и камеры порошковой покраски. Затраты на данное оборудование составят почти 5,4 миллиона рублей, однако общая инвестиционная стоимость проекта — 18 миллионов. С новым оборудованием предприятие освоит выпуск террасных диванов, столов, кресел и пуфиков. Всего за время пользования займом предприятие выпустит 2 460 единиц террасной мебели.
«У компании есть договорённости на поставку новых видов мебельной продукции крупным федеральным розничным сетям — «Леруа Мерлен», «Формула движения», «Аскона», «МИАССМЕБЕЛЬ». К следующей весне руководство компании твёрдо намерено не только привезти и установить новое оборудование (кстати, всё — российского производства, работаем на импортозамещение и в этом), но и произвести достаточно мебели, чтобы жители Иркутской области, обладающие дачами или загородными коттеджами, смогли открыть тёплый сезон с новой уличной мебелью иркутского производства», — говорит директор Фонда развития промышленности Приангарья Яна Шевченко.
ООО «ГарантСтрой-4» будет не только выпускать террасную мебель, но и текстильные изделия для неё. В общей сложности благодаря новому направлению в компании к 2024 году появится 12 новых рабочих мест.
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