Региональный Фонд развития промышленности профинансирует создание нового мебельного производства

Единственное в своём роде производство террасной мебели появится в Иркутске уже в следующем году. Заявку ООО «ГарантСтрой-4» на закупку необходимого для этого оборудования одобрил Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области. Предприятие получит 5,4 миллиона рублей по программе «Проекты развития региона». Срок пользования займом — 5 лет. Объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за это время в 5 раз превысит величину займа.

«В 2021 году по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России доля импортной продукции на российском рынке составляла порядка 47–49%. А в 2023 аналитики фиксировали снижение объёма продаж мебели в различных сегментах, что связано с кратным уменьшением объёма импортных поставок. Сложившая ситуация предоставляет возможность нашим производителям занять освободившиеся ниши, включая выпуск террасной мебели. К тому же это будет первое в своём роде производство, потому что до настоящего момента вся реализовываемая в области уличная мебель выпускалась за её пределами», — объясняет первый заместитель председателя Правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета ФРП Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

Заёмные средства предприятие намерено израсходовать на приобретение портальной машины термической резки металлов, профилегибочного электромеханического и ленточнопильного станков, гидравлического пресса и камеры порошковой покраски. Затраты на данное оборудование составят почти 5,4 миллиона рублей, однако общая инвестиционная стоимость проекта — 18 миллионов. С новым оборудованием предприятие освоит выпуск террасных диванов, столов, кресел и пуфиков. Всего за время пользования займом предприятие выпустит 2 460 единиц террасной мебели.

«У компании есть договорённости на поставку новых видов мебельной продукции крупным федеральным розничным сетям — «Леруа Мерлен», «Формула движения», «Аскона», «МИАССМЕБЕЛЬ». К следующей весне руководство компании твёрдо намерено не только привезти и установить новое оборудование (кстати, всё — российского производства, работаем на импортозамещение и в этом), но и произвести достаточно мебели, чтобы жители Иркутской области, обладающие дачами или загородными коттеджами, смогли открыть тёплый сезон с новой уличной мебелью иркутского производства», — говорит директор Фонда развития промышленности Приангарья Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото А. Федорова

ООО «ГарантСтрой-4» будет не только выпускать террасную мебель, но и текстильные изделия для неё. В общей сложности благодаря новому направлению в компании к 2024 году появится 12 новых рабочих мест.

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