Коммерсантъ: В Иркутской области могут многократно увеличить энерготарифы для майнинг-центров

Минэнерго хочет в несколько раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для промышленных ферм по майнингу криптовалюты, сообщает "Ъ".

Несколько источников в энергетике рассказали изданию, что Минэнерго предлагает в два-пять раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты. Тарифы могут увеличить там, где наблюдается нехватка генерации, есть риски нарушения энергоснабжения и проблемы с подключением новых потребителей.

В частности, речь идет о Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области, где из-за низких тарифов расположена значительная часть ферм. Цель увеличения тарифов — заставить их уйти в другие регионы.

По данным “Ъ”, министерство предложило новую схему тарифного регулирования майнинг-центров по поручению вице-премьера Александра Новака (протокол от 6 июля есть у “Ъ”). Такая мера может стать прецедентом, поскольку тарифы на передачу электроэнергии для потребителей одинаковы вне зависимости от их деятельности и отличаются лишь по уровню напряжения. По поручению господина Новака Минэнерго совместно с Минцифры и ФАС должны придумать критерии, по которым тарифные органы будут выявлять майнинг-центры для расчета специального тарифа.

Для выявления майнинг-центров Минэнерго, по информации “Ъ”, считает необходимым создать в регионах специальные комиссии. Майнеров будут определять по ровному графику потребления электроэнергии, близкому к максимальной мощности.

Напомним, на совещании в Иркутске в феврале 2023 года представители региональной власти и Минэнерго обсуждали необходимость строительства нового энергообъекта на юго-востоке Сибири. Место строительства нового объекта пока не определено. Власти Приангарья подчеркивали, что регион нуждается в дополнительных энергомощностях уже сейчас, учитывая потребности крупных инвестпроектов и бурное жилищное строительство. Эн+ также выступало за строительство нового объекта на территории Иркутской области, именно здесь фиксируется резкий рост энергопотребления (+8% к 2022 году). В качестве площадки для строительства новой генерации рассматриваются также Забайкальский край и Республика Бурятия.



В Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева начата работа по формированию энергетической стратегии до 2036 года. Ее цель – повышение эффективности функционирования и развития топливно-энергетического комплекса Приангарья.