Дальневосточный банк предлагает программы инвестиционного страхования жизни

Программы инвестиционного страхования жизни «Биржевой доход» и «Фиксированный доход» от страховой компании МАКС-Жизнь предлагает своим клиентам Дальневосточный банк. Гарантированный доход клиентов и возврат вложений обеспечивают такие надёжные инструменты, как банковские депозиты и облигации, а потенциальную высокую доходность – инвестиционные вложения денег в ценные бумаги самых крупных и стабильных компаний на рынке Российской Федерации – Газпром, Лукойл, Роснефть, Норникель и других.

Срок действия программы «Биржевой доход» - 3,5 года, гарантированный доход – 13% за весь срок; программы «Фиксированный доход – 20 месяцев, гарантированный доход – 12.5% за весь срок. Минимальный размер взноса по обеим программам – от 50 тысяч рублей. Защита капитала, выплаты при наступлении страхового случая и юридическая защита – вы можете быть уверены в надёжном вложении своих средств.

Оформление программ производится в офисах Дальневосточного банка. За подробной информацией обращайтесь в Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).