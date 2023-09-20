В России стартует рекордная по числу учеников и регионов «Школа фермера»

Более 4300 россиян-выпускников «Школы фермера» научились строить эффективный аграрный бизнес и теперь, получив профессиональные знания и защитив свои проекты, развивают хозяйства в 56 регионах, обеспечивают занятость в сельской местности и поставляют на рынок натуральные отечественные продукты. В конце года таких квалифицированных аграриев станет на 1000 больше: в сентябре открывается 8-й поток образовательного проекта. В этот раз он станет рекордным как по количеству студентов, так и по количеству одновременно задействованных регионов. Их 32, среди которых дебютанты: Якутия и Сахалин.

«Школа фермера» – это совместный социально ориентированных проект Министерства сельского хозяйства, Россельхозбанка и аграрных вузов. Особенность обучения – в интенсивности. Начав курс в сентябре, уже в декабре студенты будут защищать бизнес-проекты перед экспертной комиссией и получат дипломы установленного образца – и затем можно приступать к претворению замыслов в жизнь.

За 3 месяца слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами.

В добавление к общим знаниям в каждом регионе исходя из потребностей местного сельского хозяйства определены специализации, в соответствии с которыми и проводится обучение. Всего в 8-м потоке 21 специализация. 18 из них уже были представлены в предыдущих потоках, это «Растениеводство», «Животноводство», «Аквакультура», «Агротуризм» и т.д. В этот раз к ним добавились 3 новых: «кормопроизводство» в Ульяновской области, «Агродроны в сельском хозяйстве» в Башкирии и «Цифровизация сельского хозяйства» в Свердловской области.

«Чтобы наши сельские территории жили, надо, чтобы у людей была работа. Поэтому так важно создавать фермерские хозяйства. Причём это должны быть рентабельные, эффективные предприятия, где люди смогут не только трудиться, но и зарабатывать. Поэтому мы с таким вниманием относимся к образовательной инициативе «Школа фермера». Видим, что в регионах большой спрос на неё – и смогли максимально расширить проект. Стараемся так построить программу обучения, чтобы каждый наш выпускник стал опорой, точкой роста сельских территорий», – поделился мнением заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

За предыдущие 7 потоков «Школа фермера» подготовила свыше 4300 аграриев, которые уже меняют к лучшему сельское хозяйство, создают рабочие места и повышают престиж сельских территорий. С учётом двух новых регионов – Якутии и Сахалинской области – общее число охваченных проектом субъектов страны вырастет до 58.

Впервые «Школа фермера» открылась в сентябре 2020 года.