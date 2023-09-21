ЦБ не поддерживает усиление ограничений на движение капитала

Банк России не поддерживает усиление ограничений на движение капитала, имеющиеся ограничения сохраняются исключительно в качестве ответа на антироссийские санкции. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщает ТАСС.

– В целом мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем. Считаем, что те ограничения, которые сохраняются, они сохраняются исключительно по логике симметричности действий в отношении тех ограничений, которые наложены на нас в рамках санкций, – сказал он.

Ранее на этом же совещании замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что правительство рассматривает меры по восстановлению валютного контроля в России. Они будут направлены прежде всего на отток капитала, идущий сейчас через дружественные страны, обсуждаемые меры уже скоро будут представлены широкой общественности.