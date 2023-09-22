«Открытие Авто» защитит от водителей без ОСАГО

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) совместно с «Д2 Страхование» предложил водителям страховой полис «КАСКО: виноват не я». Данный продукт рассчитан на защиту автовладельца при ДТП, когда повреждение или гибель автомобиля произошли по вине другого водителя без полиса ОСАГО.

В рамках страхового продукта предусмотрены пакеты «Стандарт» и «Комфорт», стоимость полиса по которым составит 2200 или 2800 рублей за год страхования. Компенсация при этом в случае наступления страхового случая составит до 200 тысяч рублей или до 400 тысяч рублей соответственно. Возмещение осуществляется по двум страховым случаям, произошедшим в течение срока действия полиса.

Оформление и оплата полиса доступны онлайн (на сайте банка), без осмотра авто. Автомобиль со сроком эксплуатации до 20 лет можно застраховать всего за несколько минут. После оплаты полис придет клиенту на указанную при оформлении почту, а страхование начнется со второго дня, следующего за днем оплаты полиса.

«В последнее время количество водителей без ОСАГО на дорогах, к сожалению, растет. Сегодня, согласно различным оценкам игроков страхового рынка, от 10% до 25% водителей не оформляют полис ОСАГО, и в случае ДТП с участием такого виновника пострадавший от него автовладелец фактически оказывается незащищен. В случае аварии с таким участником дорожного движения ремонтировать машину придется за свои деньги и взыскивать компенсацию с виновника в добровольном порядке или через суд», - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

«Как показывает практика, получить компенсацию в таких ситуациях бывает достаточно проблематично, так как полис не оформляют обычно автомобилисты с небольшим доходом, а по решению суда пострадавшему будут выплачиваться незначительные суммы компенсации. Новый продукт при комфортной стоимости полиса позволит эту проблему решить, сэкономив время, деньги и нервы пострадавшей стороны», - добавила Заместитель Генерального Директора по продажам компании АО «Д2 Страхование» - Васильева Ольга.