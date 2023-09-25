Примсоцбанк в ТОП эффективных и рентабельных банков

Примсоцбанк вошёл в ТОП-100 крупнейших банков России по объёму активов. Такие данные опубликовало на своём сайте издательство Коммерсантъ со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».

В данном рейтинге Примсоцбанк занимает 20 место среди банков с наилучшими показателями прироста капитала, 22 место среди самых эффективных банков и 17 среди самых рентабельных.

По основным показателям на 1 июля 2023 года в которые входят собственный капитал, темпы прироста активов и чистая прибыль, банк занимает 55 строчку рейтинга.

Как отмечают эксперты Коммерсантъ, Российская банковская система находится на траектории восстановительного роста, и ни ослабление рубля, ни резкое повышение ставки ЦБ не окажут на нее сильного влияния — прибыли останутся на прежних уровнях, несмотря на то что значительная доля прибыли получена в результате валютной переоценки. Эффект же роста ставки ЦБ будет напрямую транслирован на клиентов банков: кредиты для них подорожают, доходность депозитов тоже вырастет. При этом банкиры надеются, что как только факторы, способствующие инфляции, такие как курс и повышенные темпы кредитования, стабилизируются, регулятор начнет снижение ставки.

Согласно данным Банка России, за второй квартал корпоративный портфель российских банков вырос на 3,8% (2,4 трлн руб.), объем портфеля относительно второго квартала прошлого года вырос на 19,8%, а в июле рост даже еще ускорился (+2,1% за месяц и +20,8% год к году). Существенный вклад в рост по-прежнему вносит проектное финансирование строительства жилья, кроме того, активно росли сегменты металлургии, горнодобывающей и химической промышленности и недвижимости.

Потребительское кредитование также ускоряет рост. За второй квартал текущего года портфель необеспеченных потребительских ссуд российских банков вырос на 4,5% против 2,5% в первом квартале. Аналитики ЦБ предполагают, что это может быть связано как с возросшими риск-аппетитами банков, так и с активным ростом потребительского спроса на фоне увеличения доходов населения.