Майнер из Ангарска потреблял объем электроэнергии, сравнимый с 300 квартирами

Колоссальный рост энергопотребления – с 1000 кВт до 60 000 кВт в месяц – выявили энергетики в городе нефтехимиков.

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» проанализировали энергопотребление на одном из участков в Ангарске. Там располагается жилой дом, гараж, баня и деревянное двухэтажное строение. Этот комплекс «съедал» электроэнергию как многоквартирный дом на 335 квартир.

Ежемесячный расход составил – от 40 до 80 тыс. кВт.

Чтобы убедиться, что владелец использует ресурс на коммунально-бытовые нужды, энергетики выехали на место и в присутствии собственника переписали имеющееся электрооборудование. Математика оказалась несложной. Даже при примерном расчете потребления приборами, внушительный объем не подтвердился. Во время осмотра в доме зафиксированы признаки работы майнингового оборудования: характерный шум вентиляторов, большая теплоотдача.

Энергетики подали в суд и доказали – электроэнергия использовалась не для коммунально-бытовых нужд, а значит должна оплачиваться по коммерческому тарифу, он в 3-4 раза выше по сравнению со льготным, по которому ведется расчет с жителями. По решению Ангарского городского суда за период с июня 2021 по март 2023 года жителю Ангарска предстоит заплатить за электроэнергию более 4,5 млн рублей. Решение пока не вступило в силу.

Напомним, на днях в Минэнерго страны предложили увеличить тарифы на передачу электроэнергии для промышленных ферм по майнингу криптовалюты. Как пишет «Коммерсантъ», министерство хочет повысить цены в энергодефицитных регионах. В частности, речь идет о Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области, где из-за низких тарифов расположена значительная часть ферм. Цель – заставить майнинг-центры уйти в регионы с избытком мощностей. Минэнерго предложило новую схему тарифного регулирования для центров по майнингу криптовалюты по поручению вице-премьера Александра Новака. Прорабатываются и другие ограничения для ферм, среди них – запрет на новое подключение к электросетям; низкий приоритет при подключении в регионах с дефицитом энергии; возможность длительного отключения майнеров от сети.

Предполагается, что Минэнерго совместно с Минцифры и ФАС должны придумать критерии, по которым тарифные органы будут выявлять майнинг-центры для расчета специального тарифа. Для выявления майнинг-центров Минэнерго, по информации издания «Коммерсантъ», считает необходимым создать в регионах специальные комиссии. Майнеров будут определять по ровному графику потребления электроэнергии, близкому к максимальной мощности.