Сбербанк повысил ставки по вкладам с 25 сентября

Банк повысил доходность вкладов на 3,4 и 6 месяцев. Ставка увеличилась на 0,3 процентных пункта.

Кроме этого, дополнительные преимущества получили зарплатные клиенты банка и владельцы пакетов услуг «Премьер», «СберПервый» и «Private Banking». Так, зарплатные клиенты получат надбавку 0,4 п. п., клиенты «Премьера» — 0,2 п. п. в депозите «Лучший %» и 0,6 п. п. — в «СберВкладе».

Также в линейку зарплатных вкладов («Лучший %» и «СберВклад») добавлен депозит сроком на 5 месяцев, а в линейку «СберВкладов» — 4 месяца, чтобы у клиентов было больше возможностей для планирования своих накоплений. На срок 4 месяца также можно будет оформить сезонный вклад «Сохраняй».

Ранее "КоммерсантЪ" сообщал, что несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 12% до 13%, ключевые игроки рынка не спешили в этот раз повышать процентные ставки по сберегательным продуктам. Тем не менее, эксперты уверены, что этого не избежать и банки вынуждены будут это сделать в ближайшие пару недель. Ранее о повышении ставок уже объявил Альфа-Банк. Средний рост ставок по вкладам, по мнению аналитиков, может составить 0,5 п.п.