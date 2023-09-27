Базовый тренинг для участников нацпроекта «Производительность труда» впервые стал мобильным

Региональный центр компетенций (оператор реализации нацпроекта «Производительность труда» в Приангарье) впервые провёл выездную Фабрику процессов — на Братском экономическом форуме. Она похожа на деловую игру: это моделируемый производственный процесс, на котором отрабатывается владение механиками бережливого производства. Прохождение этого тренинга является обязательным для всех участников нацпроекта «Производительность труда» и до настоящего момента осуществлялось только на площадке РЦК: принятую модель сборки регуляторов давления газа физически невозможно перевозить. Специально для участников Братского экономического форума эксперты РЦК создали мобильную версию тренинга.

«Весь смысл Фабрики процессов в том, чтобы показать, как внедрение того или иного инструмента бережливого производства влияет на всю цепочку. Вообще, Фабрика — изобретение наших коллег из Федерального центра компетенций, и так уж сложилось, что её участники тренируются на модельном производстве регуляторов давления газа. Но мы подумали, что неважно, что собирать, главное — Фабрика должна учить практическому применению инструментов бережливого производства. Поэтому для БЭФа мы создали новую версию Фабрики: участники собирали вертолёты из элементов конструктора «лего», — рассказывает руководитель Регионального центра компетенций Андрей Савченко.

Вся сложность, утверждают в РЦК, в том, чтобы изначально смоделировать максимально «неправильные», неоптимальные условия, то есть такие, в которых инструменты бережливого производства в принципе не применяются. В перерывах между итерациями эксперты рассказывали участникам об этих инструментах, подсказывали, как их применение может изменить модельный процесс к лучшему. При этом время прохождения каждого этапа, объём неиспользованных заготовок, скорость транспортировки — всё влияет на итоговую выручку. В новой версии Фабрики процессов участвовали команды 3 компаний — «Падун хлеб», «Сава сервис» и «Инжиниринг Строительство Обслуживание». Именно последняя и стала лучшей в модельном производстве, по итогам двух дней тренинга «заработав» 248 миллионов рублей. «Падун хлеб» на втором месте с выручкой в 241 миллион. Команде «Сава сервис» удалось собрать «вертолётов» на 167 миллионов.

«Для нас это мощнейший шаг вперёд, потому что теперь мы можем проводить выездные Фабрики процессов на предприятиях, участвующих в нацпроекте, которые находятся далеко от Иркутска, и их командам не придётся ехать ради этого в областной центр. Ну, и конечно, есть элемент гордости, что мы самостоятельно переосмыслили и переформатировали целую тренинговую систему, которая показала на Братском форуме свою эффективность — и заинтересовала довольно много предприятий, которые пока не присоединились к нацпроекту», — объясняет эксперт-тренер Регионального центра компетенций Андрей Карсаков.

В настоящее время в Иркутской области свыше 50 предприятий, участвующих в национальном проекте «Производительность труда». Цикл участия занимает не менее полугода: обучение команды, выявление проблем, анализ и формирование плана их устранения с помощью механик бережливого производства. Для предприятий участие в нацпроекте является бесплатным.

Согласно рейтингу участников проекта за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ, Иркутская область входит в группу лидеров. Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

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