Международная туристическая выставка «БайкалТур» пройдет в Иркутской области

Помимо этого, в регионе пройдет форум «Время отдыхать на Байкале» и гастрофестиваль «Ешь! Люби! Байкал. Осень». Мероприятия запланированы на конец сентября – начало октября.

С 30 сентября по 30 октября 2023 года в Иркутской области пройдет гастрономический фестиваль «Ешь! Люби! Байкал. Осень». Концепцией предусмотрено представление блюд сибирской кухни из местных продуктов в авторском исполнении. В программе кулинарные баттлы для студентов, приготовление 500-литровой кастрюли ухи, конкурс на скоростную чистку овощей, мастер-классы, выступления кавер-группы и танцевальных коллективов.

Бизнес-часть гастрофестиваля пройдет на площадках ресторанов и кафе Иркутской области. Посетители смогут попробовать региональные блюда, приготовленные с использованием локальных продуктов. Уличный гастрофестиваль состоится на территории торгово-ярмарочного комплекса «Алтынка» 30 сентября. А с 12 по 14 октября на площадке международной туристической выставки «БайкалТур» и форума «Время отдыхать на Байкале» ожидается деловая часть мероприятия.

Напомним, что международный форум «Время отдыхать на Байкале» – это крупнейшая бизнес-площадка для представителей туристической отрасли. Большой блок форума будет посвящен ресторанному бизнесу, состоятся мастер-классы бренд-шефов известных ресторанов России, а также конкурс среди иркутских шеф-поваров.