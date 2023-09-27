Росбанк назначил нового директора в Иркутске

Им стала Эвелина Викторовская.

Перед руководителем стоит задача по укреплению позиций банка и наращиванию объемов розничного бизнеса в Иркутской области и в Забайкальском крае.

Викторовская Эвелина сконцентрируется на повышении эффективности команды, узнаваемости бренда, увеличении доли рынка, расширении клиентской базы и совершенствовании предоставляемого сервиса. Будет продолжена работа по реализации стратегии Росбанка, нацеленной на создание устойчивого будущего вместе с клиентами, формирование инновационных и социально ответственных финансовых решений.

– Перед нами стоят амбициозные цели по развитию бизнеса в Иркутской области и в Забайкальском крае. Эвелина Викторовская обладает большим управленческим опытом, и я уверен, что с новым руководителем территориальный офис укрепит свои позиции. За тридцатилетнюю историю на рынке страны Росбанк показал свою способность быть надежным финансовым партнером. Мы продолжаем уделять особое внимание индивидуальному подходу к решению задач наших клиентов, чтобы при поддержке банка они с уверенности могли достигать поставленных финансовых целей, – подчеркнул Андрей Малышев, управляющий директор департамента сети и развития продаж Росбанка.

Как сообщает пресс-служба банка, Эвелина Викторовская окончила экономический факультет Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «Финансы и кредит. Банковское дело».

Эвелина обладает опытом работы в банковской сфере более 14 лет, ее управленческий стаж превышает 9 лет. Работала в Сибирском филиале ПАО «Росгосстрах Банк». Прошла путь от кассира до директора территориального офиса. В декабре 2016 года Эвелина Викторовская была назначена на должность заместителя директора территориального офиса Росбанка в Республике Бурятия, в мае 2018 года возглавила его. С сентября 2023 года является директором территориального офиса Росбанка в Иркутске.