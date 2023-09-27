Реалист Банк показал рост капитала

Реалист Банк улучшил свои позиции в новом рэнкинге «Интерфакс – Центр экономического анализа» среди банков России по состоянию капитала на 1 июля 2023 года.

«Интерфакс – Центр экономического анализа» проанализировал 326 банков России по ключевым показателям. Результатом стал новый рэнкинг, в котором Реалист Банк занял 125 место по состоянию капитала, показав существенный рост на 16 пунктов к последнему подобному рэнкингу.

Предыдущая таблица была опубликована в «Ъ» по состоянию капитала на 1 января 2022 года.

По состоянию на 1 июля 2023 года активы Реалист Банка составили 27 561 млн рублей.

Собственный капитал — 5 187 млн рублей. А чистая прибыль — 668 млн рублей.

Капитал, рассчитанный по данной методике, - оценка первого уровня в соответствии с рекомендациями Базельского комитета.