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Солид Банк запустил платежные стикеры для смартфона

Платежный стикер в 2023 году - это удобный и простой способ снова платить смартфоном. Для некоторых моделей смартфонов -  единственный способ. Поэтому это предложение точно оценят те, кто устал брать с собой наличные или носить карты под чехлом от телефона. 

– Если у Вас есть любая карта Солид Банка, к ней доступен выпуск платежного мини-стикера. Стикер - это дополнительная карта, которая будет привязана к счету вашей карты. Выпуск стикера - 500₽, – говорится в сообщении банка. 

Обслуживание счета, обслуживание платежной карты, лимиты на снятие наличных - в соответствии в тарифным планом карты, к которой выпускается стикер. SMS- оповещения, интернет - банк SolidPay - бесплатно. Стикер будет выполнять все основные функции дебетовой карты: 

  • оплата покупок; 
  • снятие наличных. 

Выбрать и подать заявку на выпуск можно здесь, а также сразу выбрать и платежный стикер к карте. 

Платежный стикер будет доступен к оформлению по всей сети банка в: Альметьевске, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Елизово, Ижевске, Иркутске, Казани, Москве, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Северо-Курильске, Туле, Уфе, Хабаровске. Якутске.

Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. Солид Банк erid:LdtCK3Wm7

/ Сибирское Информационное Агентство /
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