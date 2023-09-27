Солид Банк запустил платежные стикеры для смартфона

Платежный стикер в 2023 году - это удобный и простой способ снова платить смартфоном. Для некоторых моделей смартфонов - единственный способ. Поэтому это предложение точно оценят те, кто устал брать с собой наличные или носить карты под чехлом от телефона.

– Если у Вас есть любая карта Солид Банка, к ней доступен выпуск платежного мини-стикера. Стикер - это дополнительная карта, которая будет привязана к счету вашей карты. Выпуск стикера - 500₽, – говорится в сообщении банка.

Обслуживание счета, обслуживание платежной карты, лимиты на снятие наличных - в соответствии в тарифным планом карты, к которой выпускается стикер. SMS- оповещения, интернет - банк SolidPay - бесплатно. Стикер будет выполнять все основные функции дебетовой карты:

оплата покупок;

снятие наличных.

Выбрать и подать заявку на выпуск можно здесь, а также сразу выбрать и платежный стикер к карте.

Платежный стикер будет доступен к оформлению по всей сети банка в: Альметьевске, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Елизово, Ижевске, Иркутске, Казани, Москве, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Северо-Курильске, Туле, Уфе, Хабаровске. Якутске.