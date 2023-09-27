ПСБ повысил ставки по вкладам до 11,5%

ПСБ увеличил доходность по вкладам до 11,5%. Ее получают клиенты, которые открывают вклад «Моя выгода» на три месяца в отделении банка или размещают денежные средства на депозите «Мой доход» на срок четыре месяца в мобильном приложении или отделении банка.

По вкладу «Мой доход» ставка при размещении средств на шесть месяцев составляет 11% годовых, на год -- 10% годовых. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует надбавка к ставке в размере 0,1 п.п. Вкладчики, которые впервые за последние два года размещают денежные средства на депозите через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ, получат к базовой ставке надбавку 0,15 п.п.

Особое преимущество этого депозита - возможность досрочно закрыть вклад на льготных условиях: если средства размещались 3 месяца и более, то при досрочном изъятии клиент получит половину начисленной доходности за фактический срок размещения.

Доходность по вкладу "Сильная ставка" при размещении до 3 млн рублей на полгода составит 11,4%, на год -- 10,4%.

По вкладу с пополнением «Моя копилка» клиент может получить доход до 8,4 % годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» - до 7,6 % годовых. Любой из этих вкладов можно открыть на срок от 6 месяцев до двух лет.

«Цикл повышения ключевой ставки простимулировал сберегательную активность - у клиентов растет интерес к классическим депозитам, которые обеспечивают гарантированный доход и позволяют эффективно планировать сбережения. Повышая ставки по линейке вкладов, мы даем людям возможность зафиксировать привлекательную доходность на комфортный срок размещения. Кроме того, мы предоставляем клиентам большой выбор опций для управления сбережениями в зависимости от их задач и планов: возможность пополнять и совершать расходные операции, размещать средств на различные сроки и сохранять доход при досрочном изъятии», - отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Минимальная сумма любого вклада при открытии в мобильном банке или офисе - 100 тысяч рублей, а для вклада "Мой доход" предусмотрено открытие через банкомат - минимальная сумма составит 10 тысяч рублей.