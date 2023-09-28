Акции пойдут наверх вслед за нефтью?

Российский рынок акций в среду показал положительный результат, прибавив 1% по индексу МосБиржи. Драйвером роста рынка выступила стабилизация внешнего фона, подъем нефтяных цен, а также умеренное ослабление рубля, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Акции нефтяников в лидерах роста. Среди голубых фишек именно бумаги нефтяных компаний выглядели вчера лучше рынка. Опережающая динамика фундаментально справедлива.

Несмотря на рост индекса доллара и подъем доходностей гособлигаций США до новых максимумов с 2007 г., нефть вообще не падает. Текущий фон в обычной ситуации мог бы привести к существенному снижению нефтяных цен, но ничего подобного не происходит, указывая на силу Brent. Более того, котировки вчера продолжили уверенно расти. Фьючерсы на североморскую смесь Brent прибавили 2,6% и поднялись к новому максимуму с ноября прошлого года.

– За три месяца стоимость барреля Brent в рублях выросла на 50% до 9400. При этом дисконт цены российских сортов к бенчмарку продолжал сокращаться. Все это создает благоприятный фон для продолжения опережающей динамики акций российских нефтяных компаний. Именно они главным образом и могут в среднесрочной перспективе обеспечить подъем индекса МосБиржи, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Что касается перспектив по Brent, то несмотря на накопленную перекупленность, пространство для подъема остается. Следующим техническим ориентиром наверху выступает район $100–102 за баррель, о котором говорили еще в середине сентября.

Рубль пока никак не реагирует на рост нефтяных цен. Курс USD/RUB в среду даже немного вырос и приблизился к 97. По мнению аналитиков БКС, по доллару ключевым уровнем сопротивления выступает отметка 98,6. Ее потенциальный пробой усилит волатильность на валютном рынке. Снизу ближайшая поддержка расположена на 92,5, но на этой неделе спуск к ней маловероятен.